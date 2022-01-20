Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı?
Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili kimdir sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Kartal’da genç bir hemşireyi öldüren Ömür Erez’in katili Rahmi Uygun isimli bir suç makinesi çıktı. Rahmi Uygun suç kaydı var mı sorusu da gündem oldu. 39 yaşındaki uygunun genç kadını daha önce de rahatsız ettiği tespit edildi. Peki; Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir?
Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili kimdir? Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olayda, genç bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ömür Erez'in katilinin Rahmi Uygun olduğu tespit edildi. Uygun'un adeta bir suç makinası olduğu ortaya çıkarken, il dışından geldiği belirtilen saldırganın hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Peki; Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir?
ÖMÜR EREZ KİMDİR?
33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.
ÖMÜR EREZ KATİLİ RAHMİ UYGUN KİMDİR?
Erez'i daha önce rahatsız ettiği tespit edilen Rahmi Uygun'un tam 20 suçtan sabıkası ortaya çıktı.
NE OLDU?
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. DHA'nın haberine göre; il dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Şüpheli kısa süre sonra gözaltına aldı. Polisin çalışması sürüyor.
Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıkalamda ; "Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli R.U. adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E. kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
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