Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı?

Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili kimdir? Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olayda, genç bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ömür Erez'in katilinin Rahmi Uygun olduğu tespit edildi. Uygun'un adeta bir suç makinası olduğu ortaya çıkarken, il dışından geldiği belirtilen saldırganın hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Peki; Ömür Erez kimdir? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir?