Kayıp Gülistan Doku olayında önemli gelişme

Avukat Fatma Kalsen de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili iki yıldır herhangi bir somut gelişme elde edilemediğini anlattı.

Kalsen, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, "Esasen soruşturmanın başından beri aile ve avukatlar tarafından defalarca dile getirildi. Maalesef zamanında deliler sağlıklı bir şekilde toplanmış olsaydı belki bugün Gülistan, aramızda olacaktı veya akıbetine ilişkin aile de sağlıklı bir bilgiye sahip olacaktı. Bugün bu acılar da yaşanmamış olacaktı." diye konuştu.