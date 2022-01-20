SON DAKİKA! Etiler'de vahşet! Köpek genç kadının kulağını kopardı
Son dakika haberine göre: Son günlerde yaşanan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Etiler'de 25 yaşındaki iç mimar Denise Morra, Ali Irmak'ın sahibi olduğu ve Gökhan Beder'in gezintiye çıkardığı Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda genç mimarın kulağı koptu. 4 kez yapılan ameliyatlarla kulağı dikilebilen Denise Morra tedavisi sürerken, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Olay, Etiler'de 31 Ekim 2019 tarihinde yaşandı. Genç kadın, evine gitmek üzere mahallesinde yürüyordu. Bu sırada aynı mahallede ikamet eden Gökhan Beder, Amerikan Akita cinsi köpeğiyle geziyordu.
İddiaya göre genç kadın evine girmek üzere olduğu sırada, ağızlığı bulunmayan köpek aniden kendisine saldırdı. Dakikalarca saldırıdan kurtulmaya çalışılan Denise Morra, köpek kulağını kopardığı kadını yere savurdu.
4 KEZ AMELİYAT OLDU
Apar topar hastaneye kaldırılan Denise Morra, 4 kez ameliyat masasına yattı. Aylarca süren tedavi sonrası kopan kulak estetik dikişle Morra'nın yüzüne dikildi. Uzuv kaybı yaşayan genç kadın, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu, Denise Morra'nın yaralanmasının, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığını ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı belirten bir rapor sundu.
Soruşturma kapsamında genç mimarın uzuv kaybına neden olan köpeğin, asıl sahibinin Ali Irmak olduğu, Gökhan Beder'in olayın gerçekleştiği esnada köpeği sevk ve idare ettiği belirlendi. İki yıldır süren soruşturma halen devam ediyor.
KÖPEK AĞIZLIKSIZTI
Denise Morra'nın avukatı Haldun Ergun hukuki süreçle ilgili şunları söyledi: "Soruşturmada, köpeğin ağızlıkla gezdirilme zorunluluğu olup olmadığı hususunda da Cumhuriyet Savcılığınca herhangi bir inceleme yapılmamış, hatta bu durumun Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilebileceği tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir.
Kabahatler Kanunu kapsamında olsa bile tarafımızca belirtilen husus, Savcılık tarafından bu konuda herhangi bir inceleme ya da araştırma yapılmamasıdır. Zira olaya ilişkin kamera görüntülerinden, olayın sadece birkaç saniye içinde gerçekleştiği göz önüne alınırsa, eğer köpekte gezdirilme esnasında ağızlık bulunsaydı söz konusu olayın da yaşanmayacağı ortadadır' ifadelerini kullandı.
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