SON DAKİKA! Etiler’de vahşet! Köpek genç kadının kulağını kopardı

Kabahatler Kanunu kapsamında olsa bile tarafımızca belirtilen husus, Savcılık tarafından bu konuda herhangi bir inceleme ya da araştırma yapılmamasıdır. Zira olaya ilişkin kamera görüntülerinden, olayın sadece birkaç saniye içinde gerçekleştiği göz önüne alınırsa, eğer köpekte gezdirilme esnasında ağızlık bulunsaydı söz konusu olayın da yaşanmayacağı ortadadır' ifadelerini kullandı.