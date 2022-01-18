Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin’den suç duyurusu!
Oyuncu Hazal Erişkin, parti için gittiği evde bir köpeğin saldırısına uğradı. Çene kemiği çatlama ve dişlerindeki kırıkların yanı sıra yüzünde yaralar oluşan oyuncu, suç duyurusunda bulundu. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan Erişkin, “Onun ihmali yüzünden iki projem iptal edildi, maddi kayıp yaşadım” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık iki yıl önce arkadaşının doğum günü kutlamak için gittiği ikamette Golden Retriever cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanan oyuncu Hazal Erişkin, tedavi sürecinin iş hayatını etkilediğini gerekçe göstererek köpeğin sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
ARKADAŞLARI HASTANEYE KALDIRDI
İstanbul Sarıyer'de gerçekleşen olayda çene kemiği çatlayan ve dişleri kırılan Erişkin, dilekçesinde "Olay sırasında hayvan uyur halde değildi. Köpeğe herhangi bir temasım olmadı. Köpek bana yaklaşık yarım metre uzaklıktayken yere oturmak üzereydim" dedi.
ÇENESİNİ VE BACAĞINI ISIRDI
12 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeğin, önce üç kez sol çenesine diş geçirdiğini ardından da bir kez sol ayak bileğini ısırdığını anlatan ünlü oyuncu, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti.
YÜZÜNDE YARALAR OLUŞTU
Çene kemiğinde çatlama ve dişlerindeki kırıkların yanı sıra yüzünde oluşan yaraların iltihaplanması nedeniyle bir süre dikişlerini aldıramayan oyuncu, uzun süren tedavi sürecinde iki projesini iptal etmek zorunda kaldığı için maddi manevi kayıplar yaşadığını iddia etti. Köpeğin sahibi Uğur Güven'in kusurlu olduğunu ve köpeğin ağzında ağızlık olmadığını söyleyen Erişkin, kayıpları için köpeğin sahibinin cezalandırılması için başvuruda bulundu.
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