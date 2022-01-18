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Okul dönüşü köpek saldırısına uğramıştı! Talihsiz çocuktan haber var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Okul dönüşü köpek saldırısına uğramıştı! Talihsiz çocuktan haber var

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan çocuğun babası Burak B., oğlunun okul dönüşü oynarken başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüklerini söyledi.

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