İstanbul Bakırköy’de sokak köpekleri dehşet saçtı! İş adamına 6 köpek saldırdı





İddiaya göre evsiz bir kişinin beslediği köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan Karaağaç, kendisini yola attı. Ezilme tehlikesi de geçiren Karaağaç, etrafını saran köpeklerin saldırısında yere düştü. Köpekler tarafından defalarca ısırılan Sedat Karaağaç yaralandı.