Asiye Ateş olayı sıcaklığını korurken bir kötü haber de Kastamonu’dan geldi! Sokak köpekleri genç kızın yüzünü parçaladı

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MİNİK ASİYE'YE YÜZ FELCİNE YÖNELİK AMELİYAT YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e, kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonların gerçekleştirildiğini bildirdi.