Tarım ve Orman Bakanlığından SON DAKİKA "köpeklere mikroçip" açıklaması

"Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 lira idari para cezası verilecek. Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün sona erecektir. Ancak genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir. Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara'da 1925, İstanbul'da 4 bin 858, İzmir'de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul'da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir. Vatandaşlarımız başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde doğa koruma ve milli parklar il şube, tarım ve orman il/ilçe müdürlükleri veya belediyelere ve kolluk kuvvetlerine, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verebilirler."

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