Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. İstanbul'un yüksek semtlerinde kar yağışı başladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERLERİ... Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan yağış kent merkezinde sulu kar olarak etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerini ise kısa süre içerisinde beyaza bürüdü. İşte ilk görüntüler...
Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış kısa süre içerisinde kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezinde ise sulu kar yağışı olarak etkisini sürdürüyor.
ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI
Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu. Arnavutköy'de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa çıkarak kar topu oynadı.
"ARAÇLARIN ÜZERİ BEMBEYAZ OLDU"
Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor. Ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.
Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.
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