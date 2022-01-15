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Son dakika: Bolu'da Anadolu Otoyolu'nu trafiğe kapatan zincirleme kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

SON DAKİKA: Bolu Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor İSTANBUL YÖNÜNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

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