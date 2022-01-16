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İstanbul'da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yapılan kar yağışı uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle başlayan yağış etkili oldu. Avrupa Yakası'nda kısa süre içerinde yoğun olarak yağan kar, Arnavutköy, Sultangazi, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi birçok semti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Mecidiyeköy'de ise sulu kar olarak başlayan yağış kısa sürede kara döndü. Trafikte yağış nedeniyle yoğunluk yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve İstanbul'dan yepyeni kar manzaraları...
Giriş Tarihi: 16.01.2022 00:21Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 00:24