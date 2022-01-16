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İstanbul'da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yapılan kar yağışı uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle başlayan yağış etkili oldu. Avrupa Yakası'nda kısa süre içerinde yoğun olarak yağan kar, Arnavutköy, Sultangazi, Bahçeşehir, Kayaşehir gibi birçok semti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Mecidiyeköy'de ise sulu kar olarak başlayan yağış kısa sürede kara döndü. Trafikte yağış nedeniyle yoğunluk yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve İstanbul'dan yepyeni kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 16.01.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 00:24
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İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

Ve beklenen kar İstanbul'a uğradı. Kentin birçok ilçesinde sokak ve caddeler kısa süre içerisinde yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

Yaşadıkları yerlerde kar yağdığını sevinçle sosyal medyadan duyuran vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri büyük bir heyecanla paylaştı.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

BİRÇOK İLÇEDE AYNI HEYECAN YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin pek çok ilçesinde benzer manzaraların yaşandığı görüldü. Bu bölgeler arasında Başakşehir öne çıkarken, Seyrantepe, Kayaşehir, Avcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'da da karın etkisini artırdığı gözler önüne serildi.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

"ARABALARIN ÜZERİ BEMBEYAZ OLDU"

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

"AİLECEK TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇIKTIK SOKAKLARA"

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.