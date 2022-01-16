İstanbul’da yoğun kar yağışı sokakları beyaza bürüdü | Yepyeni görüntüler

"AİLECEK TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇIKTIK SOKAKLARA"

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.