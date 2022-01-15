16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti

Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti

Asıl adı Ömer Okçu olan ve "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Hekimoğlu İsmail kimdir? İşte detaylar..

Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA