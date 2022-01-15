Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti
YAŞAM AA
Asıl adı Ömer Okçu olan ve "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Hekimoğlu İsmail kimdir? İşte detaylar..
Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.
Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
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