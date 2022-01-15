Son dakika: Mecidiyeköy'de kar yağışı etkili oldu | İstanbul beyaza büründü

SON DAKİKA HABERİ: Akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken birçok semt beyaz örtüyle kaplandı. Kısa süre içerisinde kent merkezinde de etkilisi göstere kar yağışı Mecidiyeköy'ü beyaza bürürken, trafikte yoğunluğa neden oldu. İşte İstanbul'dan kar yağışı görüntüleri...