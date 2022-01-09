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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne’nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelinden 5’i tutuklandı.

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