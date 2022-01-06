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Son dakika: Adana'da 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: Adana’da 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülerek gözaltına alındılar.

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