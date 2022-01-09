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Gaziantep’te lise öğretmeni öğrencisine tekme tokat saldırdı! Valilikten açıklama geldi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Gaziantep’te lise öğretmeni öğrencisine tekme tokat saldırdı! Valilikten açıklama geldi

Gaziantep’te bir lise öğretmeninin öğrencisine tekme tokat saldırdığı anlar telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada oldukça tepki toplarken Gaziantep Valiliği, olaya dair harekete geçti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Bostancık Anadolu Lisesi'nde görev alan bir öğretmen, ders esnasında öğrencisini tekme tokat saldırdı.

Gözü dönen öğretmenin öğrenciyi öldüresiye dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasına kaydetti.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

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