Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19