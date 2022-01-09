09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Meteoroloji'den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre, sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken 7 il için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

7 İL İÇİN UYARI

Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok" dedi.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 dereceye düşecek.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

İstanbul da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji’den İstanbul ve 7 il için kar yağışı uyarısı! Tarih belli oldu

AŞIRI YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA, HORTUM

Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde şiddetli yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA