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Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı

Erzurum merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında olan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

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