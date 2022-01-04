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Son dakika | MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika | MİT ve Emniyet’ten FETÖ’ye ortak operasyon

Son dakika haberi...MİT ve İstanbul Emniyeti; FETÖ’nün Adliye ve Cezaevleri yapılanmasına 2. dalga operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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