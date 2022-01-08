08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 73 şüpheliden 57'si yakalandı.

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