İstanbul’da 18 yaşındaki genç intihar etti! Ardında bıraktığı not tüyler ürpertti

YAZLIKLARININ ANAHTARINI BULAMADILAR

Telefonu kapalı oğullarına ulaşamayan öğretmen çift akrabalarına haber verdi. Baba Bekir Suluhan ve Anne Kezban Suluhan, Yenidoğan Mahallesinde yaz aylarında kaldıkları evin anahtarını, o an bulundukları evde göremeyince oraya gittiler. Kapının kilitli olduğunu gören çift, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.