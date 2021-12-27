Son dakika: İETT’den ‘sefer’ çilesi! AK Partili belediye vatandaşın imdadına yetişti





VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren kuruluş olan İETT, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yayla Mahallesi - Vezneciler Otobüs seferlerini azaltırken Topkapı Minibüs seferlerini durdurdu. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, azaltılan otobüs seferleri nedeniyle bu güzergahtaki seferleri kullananları çileden çıkardı. Soğuk kış şartlarında hiçbir açıklama yapılmadan azaltılan otobüs seferleri sonrası Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Bu güzergahı kullanarak iş yeri ve okula giden vatandaşlar için Sultangazi Belediyesi halk otobüsü koyarak sefer düzenlemeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde oluşturulan seferler ile vatandaşlar tramvay durağına ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor.