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Son dakika: İETT yılın son gününde de şaşırtmadı: Yine yolda kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: İETT yılın son gününde de şaşırtmadı: Yine yolda kaldı

Son dakika haberi... Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca arıza ve kaza haberleriyle gündeme gelen İETT, senenin son gününde de kural bozmadı. Eyüpsultan'da motorundan dumanlar çıkan İETT otobüsü, bir vatandaşın telefon kamerasına böyle yansıdı.

Eyüpsultan'da yolda kalan İETT otobüsünün motorundan yoğun duman çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan Topçular Mahallesinde yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

Motorundan yoğun duman çıkan otobüsü gören çevredeki bir vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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