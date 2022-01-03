Zamlar belli oluyor! Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu? Aralık enflasyonu neyi değiştirecek? Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

BAĞKUR esnaf 2.948 lira oldu.

BAĞKUR tarım da 2.343 lira 35 kuruş oldu.

Bir seyyanen zam da gelebilir bugünkü kararlardan. Bu 26.08'lik yıllık zamma enflasyon artışının tamamlanması şeklinde mesela memur ve memur emeklileri için de söylüyorum bunu 25'in 36'ya tamamlanması burada 9 puanlık bir artışın yapılması şeklinde olabilir.