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Zamlar belli oluyor! Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu? Aralık enflasyonu neyi değiştirecek? Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Zamlar belli oluyor! Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu? Aralık enflasyonu neyi değiştirecek? Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 oldu. Emeklinin maaşı nasıl artacak? Memurun maaşında fark olacak mı? Sosyal yardımlar değişecek mi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm merak edilenleri anlattı.

Emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun 2022 maaş zammı için beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08 oldu.

Peki Aralık enflasyonu neyi değiştirecek? Emeklinin maaşı nasıl artacak? Memurun maaşında fark olacak mı? Sosyal yardımlar değişecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bütün dünyada enflasyonist bir ortam var. Bu pandeminin getirdiği şartlardan sonra ortaya çıkan özellikle başta enerji olmak üzere bütün emtia fiyatlarındaki artışlar tabii fiyatlara yansıyor. Birinci çeyrekten sonra enflasyonda bir düşüş göreceğiz.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyon da belirleniyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.

Memur ve memur emeklisi yüzde 5+22,48.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı ek zam olmadan konuşuyoruz 4.176,11 kuruş oldu.

2000 öncesi emekli olan SSK'lının en düşük maaşı 3.292 lira 90 kuruş oldu.

2000 sonrası emekli olan en düşük emekli maaşı 2.041 lira 25 kuruş oldu.

BAĞKUR esnaf 2.948 lira oldu.

BAĞKUR tarım da 2.343 lira 35 kuruş oldu.

Bir seyyanen zam da gelebilir bugünkü kararlardan. Bu 26.08'lik yıllık zamma enflasyon artışının tamamlanması şeklinde mesela memur ve memur emeklileri için de söylüyorum bunu 25'in 36'ya tamamlanması burada 9 puanlık bir artışın yapılması şeklinde olabilir.

AKŞAM BELLİ OLACAK

Veya memurlar için Temmuz'daki 7 puanlık zammın öne çekilmesi söz konusu olabilir. Ve SSK BAĞKUR emeklileri için de kümülatrif yüzde 40'a tamamlanması söz konusu olabilir. Ama hepsini akşam öğreneceğiz.

Kıdem tazminatı tavanı aşağı yukarı 8 bin lira civarı yüzde 27.48 civarında artacak yani 10 bin lirayı geçecek öyle gözüküyor.

SOSYAL YARDIMLAR

65 yaş aylığı 1.055 lira 80 kuruşa çıkıyor.

Evde bakım desteği 2.292 liraya çıkıyor. Hastasına bakana verilen maaş.

Engelli aylıkları yüzde 40-69 arasında 842 liraya çıkıyor.

Yüzde 70 ve üstü olursa 1.264 lira 20 kuruşa çıkmış oldu.

Sosyal yardımlar ne kadar oldu? SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu! MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

2022 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

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