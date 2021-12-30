İstanbul'da İETT otobüsü ringe döndü! Yabancı gençleri kaldırmak istedi yumruklar konuştu
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir otobüste yer tartışması çıktı. Yolculardan bazıları yabancı uyruklu gençleri kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer vatandaşların araya girmesiyle yumruklar havada uçuştu.
Diğer yolcular ise büyük panik yaşayarak çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı. Otobüsteki yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.
Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.
Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.
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