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İETT'de durak dışı indirme kavgası! Şoför yolcuyu feci şekilde darbetti! Kavga esnasında telefonu da çalındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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İETT’de durak dışı indirme kavgası! Şoför yolcuyu feci şekilde darbetti! Kavga esnasında telefonu da çalındı

Şişli'de bindiği İETT otobüsünden durak dışında inmek isteyen 30 yaşındaki vatandaş tartıştığı İETT şoförü tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşanan arbede esnasında genç adamın cep telefonu da çalındı. İşte yaşanan olaya ilişkin görüntüler...

Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

TRAFİK NEDENİYLE İNMEK İSTEDİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi. Otobüs Fabrikalar Durağı'na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk'e saldırmaya başladı.

HEM DÖVÜLDÜ, HEM DE SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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