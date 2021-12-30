İETT’de durak dışı indirme kavgası! Şoför yolcuyu feci şekilde darbetti! Kavga esnasında telefonu da çalındı

HEM DÖVÜLDÜ, HEM DE SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.