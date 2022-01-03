Kağıthane’de 23 yaşındaki suç makinası silahlı çatışmada hayatını kaybetti
İstanbul Kağıthane’de 23 yaşındaki suç makinaı şahıs, daha önce husumetli olduğu kişilerle silahlı çatışmaya girdiği yerde tekrar saldırıya uğradı. Kafasından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ölen gencin, geçen Eylül ayında girdiği silahlı çatışma kameralara saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Sultan Selim Mahallesi'nde geçen günlerde saat 02.50 sularında meydana gelen hadisede, emniyette pek çok sabıka kaydı olan 23 yaşındaki Sefkan Çelik gece sularında sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
3 SALDIRGAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Bir otomobilden 3 saldırgan Sefkan Çelik'e kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Sefkan Çelik başına 2 adet ve sağ ayağına 1 adet isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanırken, Oğuzhan Günbay (33) ise sol dizinden ve sağ ayak topuğuna isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.
KAFASINDAN VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından saldırganlar kaçarken yere yığılan Çelik, çevredeki vatandaşların yardımıyla taksiye bindirilerek Kağıthane Devlet Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Sefkan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif yaralı Günbay ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"KURŞUN ENSESİNE, KAFASINA GELİYOR"
Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, "Gelip sıkıyorlar, kurşun ensesine, kafasına geliyor. Yanında biri daha varmış. Aralarında daha önceden bir husumet varmış diye biliyorum, onlar da boş bir anını yakalayıp düşürmüşler, sıkmışlar. Tam bu sokağın başında çiğköftecinin oradan arabayla gelip bu sokağa doğru sıkıyorlar. O da çiğköftecinin karşı tarafında duruyor. Bir tane ensesinden, kafasının arkasından kurşun yiyor, hastaneye yetiştiriyorlar ölmeden ama ağır yaralı olduğu için kurtaramıyorlar" ifadelerini kullandı.
EYLÜL'DE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRMİŞ
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın geliş ve kaçış istikametine yönelik güvenlik kamera çalışması yapan polis ekipleri, görgü şahitlerinin de ifadesi aldı. Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik'in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Çatışma anları kameralara saniye saniye yansırken, otomobilden ateş açan saldırganın ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
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