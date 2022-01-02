Sultangazi’de 2 sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: Yumruklar konuştu
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 2 araç şoförü arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Şoförlerden birinin öteki şoföre elindeki metre ile saldırdığı kavgayı araya giren bir şahıs ayırdı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 araç şoförü arasında gece saat 00.30 sularında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
METREYLE SALDIRDI
Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü.
Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.
ARABASINA ÇARPIP KAÇTI
Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştıkları kişiye saldırdığı görülüyor. Taraflardan birinin yanında bulunan metre ile saldırdığı kameraya yansırken, diğer sürücünün kendini savunmak için iki kişiye karşılık verdiği, çevrede bulunan bir vatandaşın kavgayı araya girerek ayırdığı, daha sonra elinde metre olan sürücünün otomobiline binerek geri geri ilerlediği ve tartıştığı sürücünün otomobiline doğru gittiği görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…
- Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda?
- Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir?
- Sunucu Ayşe Özgün yıllarca baktığı çocuğun tacizine uğradı!
- 2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?
- Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli yerleştirme sonuçları son durum nedir?
- Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama!
- Taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?
- 15 karne tatili ne zaman? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?