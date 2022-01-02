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Sivas'ta 68 köy yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Sivas’ta 68 köy yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre: Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 68 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

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