Büyükçekmece’de mahallede başlayıp hastanede biten kavga kanlı bitti

Öte yandan, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada darp edilen Taha G. suçlu bulunarak tutuklanırken, kavgaya taraf olan Mahmut D., Muharrem D., Mustafa D. ve bazı yakınları Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakıldı.

Ayağından vurularak yaralanan Kader Korkmaz'ın annesi Ayşe İnci, "Damadımın dayısının kızı okulda kavga etmiş. Kavga ettiği taraftan bazı kişiler toplanıp gecenin bir vakti evin kapısına gelmişler. Sesler duyulmuş. Kızımın kayın pederi dışarı çıkmış. 'Ne oluyor' dediği için onu darp etmişler. Sonrasında damadım dışarı çıkmış. Damadıma da vurmuşlar. Darp raporu için hastaneye giderken kızım beni aradı. 'Anne biz hastanedeyiz. Siz de gelin. Taha'yı dövmüşler' dedi. Biz de hastaneye gittik. Gider gitmez neye uğradığımızı şaşırdık. Bize saldırdılar. Küfür ettiler. Eşimi darp ettiler. Mustafa Danışmaz diye biri arkadan gelerek silahla ateş etti. Kızım ayağından vuruldu. Kader Korkmaz kızımın yanında Mutlu diye bir şahıs da vuruldu." dedi.