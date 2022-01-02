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Sultangazi’de 2 sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü: Yumruklar konuştu

DHA
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Giriş: 02.01.2022 10:04
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 2 araç şoförü arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Şoförlerden birinin öteki şoföre elindeki metre ile saldırdığı kavgayı araya giren bir şahıs ayırdı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 araç şoförü arasında gece saat 00.30 sularında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

METREYLE SALDIRDI

Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.

ARABASINA ÇARPIP KAÇTI

Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştıkları kişiye saldırdığı görülüyor. Taraflardan birinin yanında bulunan metre ile saldırdığı kameraya yansırken, diğer sürücünün kendini savunmak için iki kişiye karşılık verdiği, çevrede bulunan bir vatandaşın kavgayı araya girerek ayırdığı, daha sonra elinde metre olan sürücünün otomobiline binerek geri geri ilerlediği ve tartıştığı sürücünün otomobiline doğru gittiği görülüyor.

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