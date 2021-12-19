Bursa'da otobüs ile servis şoförleri arasında yol verme kavgası
YAŞAM İHA
Bursa'da servis şoförü ile otobüs şoförü arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
KIRMIZI YANINCA ORTALIK KARIŞTI
İddiaya göre, yolcu taşıyan şehiriçi otobüsü şoförü ile servis aracı sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Servis ile otobüs lambalarda durunca şoförler otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Uzun süre birbirine hakaret eden iki sürücü yolcuların ve diğer sürücülerin müdahalesiyle ayrıldı.
O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?
- İstanbul’a kar yağacak mı? MGM 5 günlük hava durumu İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?
- Kadro açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD 1749 personel alımı sözlü sınav ne zaman?
- Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
- ASELSAN satıldı iddialarına yanıt! ASELSAN ne iş yapar? ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihleri...
- TOGG yeni logo anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? Yerli otomobil TOGG'un açılımı nedir?
- AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması! 2021-2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...