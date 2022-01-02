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Uzungöl buz tuttu! Kartpostallık görüntü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Uzungöl buz tuttu! Kartpostallık görüntü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün büyük bir bölümü yörede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Hafta sonu tatilcileri büyük bölümü buzla kaplanan gölün çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti.

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