Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri

İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Vatandaşların yılbaşı arifesinde alışveriş için yoğun ilgi göstermesi Eminönü esnafının da yüzünü güldürdü.