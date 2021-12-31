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Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri

Bugün marketler kaça kadar açık? Yeni yıla girmemize saatler kala gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Tüm dünyada bugün yılbaşı kutlaması yapılacak. Yılbaşının olduğu 31 Aralık'ta marketlerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? İşte 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri...

Bugün marketler kaça kadar açık? Yılbaşı tatili öncesinde gözler market çalışma saatlerine çevrildi. Market alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin saat kaçta kapanacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? İşte 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Hemen şunu belirtelim ki, marketlerin çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Saat 09.00'da açılan marketler, akşam 21.00'a kadar açık olacak. Bazı marketler ise 22.00'da kapanmaktadır.

İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Vatandaşların yılbaşı arifesinde alışveriş için yoğun ilgi göstermesi Eminönü esnafının da yüzünü güldürdü.

YILBAŞI BİLETİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışından ve şehir dışından da bazı kişilerin yılbaşı bileti almak amacıyla Nimet Abla gişesine geldiği görüldü.

Öte yandan Mısır Çarşısı ve çevresindeki kuruyemişçiler, kahveciler ve lokumcularda da uzun kuyruklar gözlendi.

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