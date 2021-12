Caniliğin böylesi! Kadıköy’de köpeğe vuran şoför arkasına bakmadan kaçtı

"KÖPEĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ HER ŞEYİN FARKINDAYDI"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan hayvan sahibi İrem Lara, "Her şey bir anda yaşandı. Köpek, kaza sonrası bir süre afalladı. Köpeğe çarpan sürücü her şeyin farkındaydı. Çarptıktan sonra hayvanın sahipsiz olduğunu düşünerek uzaklaştı. Yaşanan durum bizi çok üzdü. Çarpan sürücü en azından durup hayvanı kontrol edip gerekirse veterinere götürebildi. Biz bu tavra karşı fazlasıyla kızgınız. Neyse ki köpeğimizin durumu iyi ancak hayatını da kaybedebilirdi. Ben sürücülerin bu tarz durumlarda kaçmayarak hayvanlara yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

