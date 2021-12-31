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Caniliğin böylesi! Kadıköy’de köpeğe vuran şoför arkasına bakmadan kaçtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Caniliğin böylesi! Kadıköy’de köpeğe vuran şoför arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan cins köpeğe hareket halindeki araba çarptı. Köpek, kazanın etkisiyle yola savrulurken araç şoförü de aldırış etmeden olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Kadıköy'de saat 12.00 sularında meydana geldi.

KÖPEK YOLA SAVRULDU

Bir dükkana ait cane corso cins köpek, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırasında bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Bir süre sürüklenen cins köpek, topallayarak kaçtı. Araç sürücüsü ise çarptığı köpeğe aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan cins köpek, veterinere götürüldü. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"KÖPEĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ HER ŞEYİN FARKINDAYDI"
Yaşanan kazaya ilişkin konuşan hayvan sahibi İrem Lara, "Her şey bir anda yaşandı. Köpek, kaza sonrası bir süre afalladı. Köpeğe çarpan sürücü her şeyin farkındaydı. Çarptıktan sonra hayvanın sahipsiz olduğunu düşünerek uzaklaştı. Yaşanan durum bizi çok üzdü. Çarpan sürücü en azından durup hayvanı kontrol edip gerekirse veterinere götürebildi. Biz bu tavra karşı fazlasıyla kızgınız. Neyse ki köpeğimizin durumu iyi ancak hayatını da kaybedebilirdi. Ben sürücülerin bu tarz durumlarda kaçmayarak hayvanlara yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Köpeğe çarptı, durmadan kaçtı KÖPEĞE ÇARPTI, DURMADAN KAÇTI

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