Samuray kılıcıyla canice katledilen Başak Cengiz'in annesi: Kızımın davası Başkan Erdoğan'a emanet!
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde geçen kasım ayında yolda yürüyen Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile vahşice katleden Can Göktuğ Boz ile ilgili iddianame hazırlandı. Katil Boz hakkında tasarlayarak canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cani katil Boz için istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yürekleri bir nebze de olsa da rahatlattı.
Ataşehir'de 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile canice katlettiği genç mimar Başak Cengiz'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil sanığı ile ilgili 3 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve altı seneye kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
25 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Boz, 25 Şubat'ta hâkim karşısına çıkacak. İddianamenin kabul edilmesinin ardından acılı anne Beyhan Cengiz, konuştu:
"ADALETE OLAN İNANCIM TAM"
"Kızımı Cumhurbaşkanımıza emanet ettim. Davamız emin ellerde, en başta da söyledim benim adalete olan inancım tam. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere bu süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
"EN BÜYÜK İSTEĞİ KADIN CİNAYETLERİNİN SON BULMASIYDI"
Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Evladımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Onun için verilecek karar bu açıdan da çok önemli.
"CUMHURBAŞKANIMIZA DA BU OLAYI EMANETİMİ BIRAKTIM"
Bir anne olarak ilk başta Başak Cengiz herkesin evine girsin, kiminin evladı, kiminin gelini, torunu olsun dedim.
Kızımı herkesin evine evlat olarak gönderdim. Hakimin de bunu göz önünde tutarak bir karar vermesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da bu olayı emanetimi bıraktım.
"ADALETE YÜZDE YÜZ İNANIYORUM"
Şimdi ben sabırla davanın sonuçlanmasını bekliyorum. Dava sonuçlandığında adalet yerini buldu demek istiyorum. Adalete yüzde yüz inanıyorum. Yeni yılda kadın cinayetleri son bulsun.
"YENİ YILDA BAŞKA BAŞAKLAR SOLMASIN"
Bunu en çok Başak istiyordu. Kızım yaşasaydı, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. İnşallah kızım Başak katledilen son durak olur. Kendi gitti, adıyla diğer Başaklara engel olmuş olur. Yeni yılda başka Başaklar solmasın.
"NEDENSİZ YERE SALT ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ"
Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ifadeler yer aldı. Savcılık iddianamede "Maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü.
Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte 5 sayfalık iddianamedeki çarpıcı detaylar:
12 ADET ÖLDÜRÜCÜ DARBE
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Başak Cengiz'in kesin ölüm nedeni, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama. Cengiz'de 12 adet kesici delici alet yaralaması ve yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Boz'un üzerindeki kan lekeleri Başak Cengiz'le uyumlu çıktı.
"YATAN KADINI VE ONA KILICI SOKUP ÇIKARDIĞINI GÖRDÜM"
Dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "İmdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "Yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.
İddianamede Boz'un avukatları ve babasının şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ve bazı belgeler sunduğunu ancak şüphelinin dosya içindeki ifadelerdeki bütünlük ile tutarlılığı, aynı zamanda sunulan belgelerin eski tarihli olması nedeniyle bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.
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