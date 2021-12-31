Mersin'de sahte iki operasyonu! Kentte 10 kişi ölmüştü
2022 öncesi sahte içki nedeniyle ölümler arttı. Mersin'de yılbaşı nedeniyle hazırlanan sahte içkiler emniyet ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Mersin'de yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! Sıcak, anlamlı, güzel yılbaşı kutlama mesajları sözleri… Resimli yılbaşı mesajı!
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi?
- 1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
- Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?
- Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan, online eğitime mi geçecek?
- 31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?
- Yeni yıl mesajları 2021 kısa, uzun anlamlı: Farklı, komik, absürd yılbaşı kutlama mesajları! WhatsApp, Twitter, Instagram yılbaşı mesajları...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
- Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
- Sevgiliye, eşe romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları 2022! Sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları...
- Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?
- Başvuranın parası geri ödenecek! Market alışverişlerinde indirimi görene iade hakkı! Tek tek o yollar izlenecek...