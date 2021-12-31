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Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?

Yılbaşı kutlamak günah mı? 2022 yılına girmemize saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da merak edilenler arasında yılbaşı kutlaması yer alıyor. Yeni yılı karşılamak için etkinlik planı yapanlardan bazıları "Yılbaşı kutlamak günah mı?", "Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte yılbaşı kutlamaları ile ilgili merak edilenler...

Yılbaşı kutlamak günah mı? Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022 yılı için geri sayım başlarken, yılbaşı kutlaması yapacak olan vatandaşlardan bazıları yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını araştırmaya başladı. Her yıl rutin haline gelen bu soru hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı? İşte cevaplar...

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri efsanevî bir kişi olan Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK CAİZ Mİ?

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. 'Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.' (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.

YILBAŞI PASTASI YAPMAK CAİZ Mİ?

Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın yılbaşında pasta yapmanın caiz olup olmadığını açıkladı.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. Onlardan nereden tedarik ederse etsinler ama bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle, ifadeleriyle yapmak İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir."

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