Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?

Yılbaşı kutlamak günah mı? Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022 yılı için geri sayım başlarken, yılbaşı kutlaması yapacak olan vatandaşlardan bazıları yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını araştırmaya başladı. Her yıl rutin haline gelen bu soru hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı? İşte cevaplar...

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna yönelik yaptığı açıklama şu şekilde: