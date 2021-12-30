Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İlk duruşma 25 Şubat'ta
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.
Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamenin detaylarına SABAH ulaştı.
PROJE İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ
5 sayfalık iddianamede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı suçtan zarar gören, olaya müdahale etmek isterken tehdit edilen Kaan Ağca mağdur ve Cengiz ailesi ise müşteki olarak yer aldı. İddianameye göre, 9 Kasım günü akşam saatlerinde Ataşehir'de korkunç olayın meydana geldi. Başak Cengiz Ankara'da mimar olarak çalışırken 2,5 ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir'deki projeye görevlendirildi. Olay günü mesaiden çıkıp oteline doğru yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz, samuray kılıcı ile saldırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
BİRÇOK KEZ SALDIRDI, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVE GİTTİ
Cani adam ikametinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı samuray kılıcının yanı sıra evinde çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Güvenlik kameralarının da incelendiği soruşturmada, Can Göktuğ Boz ikametinden bir çanta ile çıktı, koşarak Başak Cengiz'in bulunduğu kaldırıma geçip ona yaklaştı ve çantasından çıkardığı kılıçla birçok kez talihsiz kadına saldırıp hiçbir şey olmamış gibi evine gitti.
ADLİ TIP RAPORU ACI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Başak Cengiz'in kesin ölüm sebebi de belli oldu. Rapora göre genç kadın kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Cengiz'de 12 adet kesici delici alet yaralaması ve yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre de Cengiz'in öldürülmesinde kullanılan ve Boz'un evinde bulunan kılıçların taşınması yasak olduğu da kaydedildi. Yine aynı laboratuvardan alınan rapora göre Can Göktuğ Boz'un üzerindeki kan lekelerinin Başak Cengiz'le uyumlu olduğu bildirildi.
CAN YAKICI O ÇIĞLIK
Dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "imdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkek ile yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.
PİŞKİN SAVUNMA: SIKILDIM, KOLAY DİYE KADIN BIÇAKLADIM
Hayatını yitiren Başak Cengiz'in ailesinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un pişkin savunmasına da yer verildi. Boz savunmasında, spor salonundan döndükten sonra akşam evinde oturduğunu canının sıkıldığını ve kolay olduğunu düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamayı düşündüğünü söyledi. İnternetten aldığı kılıcının bulunduğu çantayla dışarı çıktığını ve bir süre oturduğu sitenin önünde yürüyüp kadın bir şahsın gelmesini beklediğini itiraf etti. Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken görüp yanına yaklaştıktan sonra birden fazla kez kılıçla vurduğunu anlattı. Kendisini gören bir şahsın korkup kaçtığını ve olayı önce kafasında tasarladığını da ifade eden o cani, eve dönünce kılıcı yıkayıp eşofman altını değiştirdiği detayını da aktardı. Herhangi bir rahatsızlığının da bulunmadığını söyledi.
"İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"
Savcılık, Can Göktuğ Boz'un evde bulunduğu sırada kolay olacağını düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamaya karar verdiğine vurgu yaparak, daha önceden tanımadığı Başak Cengiz'i aralarında bir tartışma yaşanmadan birçok kez kılıcı sapladığını kaydetti. Savcılık ayrıca, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.
AKIL SAĞLIĞI TARTIŞMASINA SON NOKTA
İddianamede Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığına yönelik tartışmalara da son nokta konuldu. Savcılık, Boz'un avukatları ve babasının şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ve bazı belgeler sunduğunu ancak şüphelinin dosya içindeki ifadelerdeki bütünlük ile tutarlılığı, aynı zamanda sunulan belgelerin eski tarihli olması nedeniyle bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.
İŞTE İSTENEN CEZALAR
Can Göktuğ Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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