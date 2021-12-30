Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İlk duruşma 25 Şubat’ta

"İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Savcılık, Can Göktuğ Boz'un evde bulunduğu sırada kolay olacağını düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamaya karar verdiğine vurgu yaparak, daha önceden tanımadığı Başak Cengiz'i aralarında bir tartışma yaşanmadan birçok kez kılıcı sapladığını kaydetti. Savcılık ayrıca, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.

AKIL SAĞLIĞI TARTIŞMASINA SON NOKTA

İddianamede Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığına yönelik tartışmalara da son nokta konuldu. Savcılık, Boz'un avukatları ve babasının şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ve bazı belgeler sunduğunu ancak şüphelinin dosya içindeki ifadelerdeki bütünlük ile tutarlılığı, aynı zamanda sunulan belgelerin eski tarihli olması nedeniyle bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Can Göktuğ Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.