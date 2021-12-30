Esenyurt’ta bir garip olay: Arabalara çarpıp kaçtı! Yakalanınca soyundu

"NORMALDE ELBİSESİ VARDI ADAMIN AMA…"

Kaza anlarını gören bir vatandaş ise "Dün bir kaza oldu. Otobüs park halindeydi ve iki araba otobüse çarptı. Öndeki şoför çok sakindi ama arkadaki aracından inerek panikle kaçtı. Öndeki aracın şoförü ve diğer vatandaşlar kaçan şahsı yolun karşısında yakaladılar ve aralarında ufak çaplı bir arbede yaşandı. Daha sonra ise polisler kaçan sürücüyü götürdüler. Yaşanan tartışmada garip olan ise kaçan sürücü kıyafetlerini çıkardı. Normalde elbisesi vardı adamın ama tartışma sırasında üstü çıplak kaldı. Vallahi olaya ne biz anlam verebildik, nede diğer vatandaşlar anlam verebildi. 'Neden kaçtın' diye sorduğumuzda 'Bırakın beni, gitmem gerek' dedi " diyerek yaşanan o anlarını anlattı.

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