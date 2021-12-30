Esenyurt’ta bir garip olay: Arabalara çarpıp kaçtı! Yakalanınca soyundu
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şoför kısa süre içerisinde birden çok kazaya karıştı. Aracından inip kaçmaya başlayan sürücü, diğer sürücüler tarafından yakalandı. Vatandaşların elinden kaçmak için üstünü çıkaran adam o anlarda “Beni bırakın, gitmem gerek” diyerek oradan uzaklaşmaya çalıştı.
Olay, dün sabah sularında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Birden çok araca çarparak duran sürücü, kazanın şokunu atlattıktan sonra aracından inip kaçmaya başladı.
SÜRÜCÜLER YAKALADI
Akan trafiğe aldırmadan yoldan karşıya geçen şahıs, diğer sürücüler tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı.
KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI: BENİ BIRAKIN, GİTMEM LAZIM
Vatandaşların öfkesi ile karşılaşan araç sürücüsü ise çareyi kıyafetlerini çıkartmakta buldu. Tek tek üstündeki kıyafetleri ve ayakkabılarını çıkaran şahıs, "Beni bırakın, gitmem lazım" diyerek kaçmayı denese de öfkeli sürücülerin elinden kaçamadı. O sırada yoldan geçen bir polis arabasını durduran vatandaşlar, araçlarına çarpan şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri araç sürücüsünü yasal işlemler için karakola götürürken, yaşanan o sıra dışı tartışma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"NORMALDE ELBİSESİ VARDI ADAMIN AMA…"
Kaza anlarını gören bir vatandaş ise "Dün bir kaza oldu. Otobüs park halindeydi ve iki araba otobüse çarptı. Öndeki şoför çok sakindi ama arkadaki aracından inerek panikle kaçtı. Öndeki aracın şoförü ve diğer vatandaşlar kaçan şahsı yolun karşısında yakaladılar ve aralarında ufak çaplı bir arbede yaşandı. Daha sonra ise polisler kaçan sürücüyü götürdüler. Yaşanan tartışmada garip olan ise kaçan sürücü kıyafetlerini çıkardı. Normalde elbisesi vardı adamın ama tartışma sırasında üstü çıplak kaldı. Vallahi olaya ne biz anlam verebildik, nede diğer vatandaşlar anlam verebildi. 'Neden kaçtın' diye sorduğumuzda 'Bırakın beni, gitmem gerek' dedi " diyerek yaşanan o anlarını anlattı.
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