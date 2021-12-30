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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında flaş gelişme: İlk duruşma 25 Şubat'ta

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 10:35
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak. Detayları A Haber İstanbul İstihbara Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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