Son dakika: Başkan Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesini ziyaret etti

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuşmuştu.

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