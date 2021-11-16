Son dakika: Başkan Erdoğan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.
Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.
Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." demişti.
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