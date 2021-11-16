16 Kasım 2021, Salı
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede, cinayet sonrası yapılan toplantıda yaşanan skandallar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de sevgilisi tarafından öldürülen 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat'tan flaş açıklamalar geldi. Samuray kılıcıyla dehşet saçan Can Göktuğ Boz ile aynı sitede oturan Şirin'in teyzesi Tokat, Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası yapılan toplantıyı aktardı.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:18
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
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- 20
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!