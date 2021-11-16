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Haberler Galeri Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede, cinayet sonrası yapılan toplantıda yaşanan skandallar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de sevgilisi tarafından öldürülen 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat'tan flaş açıklamalar geldi. Samuray kılıcıyla dehşet saçan Can Göktuğ Boz ile aynı sitede oturan Şirin'in teyzesi Tokat, Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası yapılan toplantıyı aktardı.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:18
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME
Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

Tüyler ürperten olayın ardından cani Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

BAKIN KİM AÇIKLADI
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.

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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede vahşet toplantısı!

CAN GÖKTUĞ BOZ'UN OTURDUĞU SİTEDE SAMURAY TOPLANTI
Aynı sitede farklı bloklarda oturduklarını açıklayan Tokat, korkunç cinayetin ardından oturduğu sitede toplantı yapıldığını anlattı.

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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz’un oturduğu sitede vahşet toplantısı!
Toplantı öncesinde ve sonrasında yaşanan skandallar ise herkesi şaşkına uğrattı. Yakın bir tarihte Şebnem'i toprağa veren acılı teyze, şu ifadeleri kullandı: