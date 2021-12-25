Bir dayak skandalı da İzmir'de! Önce tokat attı sonra duvara fırlattı
Son dakika haberine göre: Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi S.T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekmetokat darp edildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda yaşandı. İzmir’de kadın öğremen F.M.O.’nun 9 yaşındaki Atlas M.M.’ye tokat atıp duvara fırlattığı iddia edildi.
Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi S.T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekmetokat darp edildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıfta okuyan Atlas M.M. (9), akşam okuldan eve geldiğinde annesi Rüya Seda M.'ye (34), "Teneffüste okul bahçesinde arkadaşımla tartışırken bir başka sınıfta görevli nöbetçi kadın öğretmen yanıma gelerek bana tokat attı. Ardından boynumu çimdirerek beni yaka paça sınıfa götürüp önce duvara ittirdi, bir tane daha tokat attı" diye durumu anlattı.
Oğlu Atlas M.M.'nin şiddete uğradığını, bu esnada hem okul bahçesinde hem de sınıfta olaya şahit olan arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine hemen çocuğunun sınıf öğretmenini aradığını söyleyen anne, "Olayı gerçekleştiren kişinin bir başka sınıfta görevli sınıf öğretmeni F.M.O. isimli kadın olduğunu öğrendik. Daha sonra ise çocuğumuzu hastaneye götürüp darp raporu aldık ve emniyete giderek şikâyetçi olduk. Avukat ve pedagog eşliğinde ifade veren çocuğumuz da darp edildiğini ifade ederek o öğretmen hakkında şikâyetçi oldu" dedi. Okul yönetiminin, darp edildiği bölgeyi gören kameranın çalışmadığı söylediklerini belirten anne "Olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Çocuğumuz o gece sabaha kadar ağladı ve uyuyamadı. Şu an okula gitmek istemiyor" şeklinde konuştu.
Teyze Eda Nisa Tıranpa (25) ise okula gittiğinde, dayak attığı iddia edilen öğretmenin müdüre, olayı itiraf ettiğini duyduğunu belirterek, "Bunun üzerine odaya girdim ve 'Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz' diye sorduğumda, öğretmen, 'Evet ben onu tutup duvara fırlattım ve yeter artık diye bağırdım' dedi ve Atlas'a bakıp, 'Bunda ne var? İstediğiniz yere gidip şikâyet edebilirsiniz' şeklide konuştu" dedi.
Öte yandan, Buca Kaymakamlığı, öğretmen F.M.O. hakkında 'kasten yaralama' nedeniyle Atlas M.M.'ye bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda karar aldı.
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