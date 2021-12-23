Aksaray'da skandal görüntüler! Öğretmen 5. sınıf öğrencisini darbetti
Aksaray skandal bir görüntüye sahne oldu. Bir ilkokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi. Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...
Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
BAŞKA ÖĞRETMEN KURTARDI
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
ÖĞRENCİYE DAYAK KAMERADA
Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
BABA: ÖLDÜRESİYE DÖVMESİ AİLE OLARAK BİZLERİ DERİNDEN YARALADI
Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.
ÖĞRETMEN ADLI KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''
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