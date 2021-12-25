Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci şekilde can verdi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil taklalar atarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Emek Mahallesi Şahbey deresi mevkiinde meydana geldi. Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Taklalar atarak yuvarlanan otomobil sürücüsü Ateşcan ile yanında bulunan arkadaşı Hüseyin Gücük (59) otomobilden fırladı. Kazada ters dönen otomobilin altında kalan Gücük ile ağaçların arasına fırlayan sürücü Ateşcan olay yerinde hayatını kaybetti.
Bahçesindeki hayvanlarına yiyecek vermeye gelen Orhan Yıldırım isimli şahsın sesleri duymasına üzerine fark edilen kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin halatlar yardımı ile otomobile güçlükle ulaştı.
Uzun uğraşlar sonucu araç dışındaki sürücü Ateşcan ile otomobilin altında kalarak can veren Gücük'ün cansız bedenleri AFAD ekiplerinin saatlerce süren çalışmaları sonrası uçurumdan çıkarılarak, ambulanslarla morga kaldırıldı.
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