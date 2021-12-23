Aksaray'daki Dayakçı öğretmen için istenen ceza belli oldu! Vali Aydoğdu'dan açıklama
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki bir okulda öğrencisine şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında soruşturma başlatıldı. Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel için istenen ceza açıklanırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da konuya özel açıklama yaptı.
Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisini tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kamu davası açıldığını duyurdu.
Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak müdahale ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
KAMU DAVASI AÇILDI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden şüpheli öğretmen hakkında dava açıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülerine" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldı.
ÖĞRETMEN HAKKINDA 1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddiananemin hazırlandığını açıkladı. İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, ''Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır'' denildi.
VALİ AYDOĞDU: MÜFETTİŞLERİN İNCELEMESİ PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇLANACAK
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir programda Ortaköy ilçesinde bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'ya yönelik uyguladığı şiddete değindi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'ın olayı duyduğu andan itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Vali Aydoğdu, şunları söyledi:
"Ortaköy ilçemizde bizi çok üzen Aksaray'ın adına çok üzüldüğümüz bizi kahırlandıran, hatta bize görüntü geldiği zaman sonunu bile izleyemediğimiz bir olay vuku buldu. Bu olay 14 Aralık'ta meydana geldi. Olayın olduğu andan itibaren İl Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koydu. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. 2 milli eğitim müfettişimiz görevlendirilmiştir. Anında hem Kaymakamımız, hem İlçe Milli Eğitim Müdürümüz hem İl Milli Eğitim Müdürümüz aileyi destek ziyareti yapmışlardır. Çocuğumuza hem psikolog hem de rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Bu olay hiçbir şekilde kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemler bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra Aksaray halkı göstermesi gereken tavrı göstermiştir. Bu münferit bir olaydır. Dün bazı yorumlardan dolayı çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Eğitim camiası 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizle doludur. Bu münferit olaydan hareketle bütün eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. 2 müfettişimiz dosyasını pazartesi günü tamamlayacaklardır."
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