25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu Meteoroloji verilerine göre sorgulanan konulardan birisi oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; İstanbul’da kar yağacak mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul hava durumu tahminlerine göre; İstanbul geneline sıcaklıklar yükselişe geçecek. İşte; İstanbul 5 günlük hava durumu!

İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı yüzünü göstermişti. Soğuk hava ve kar yağışının son günlerde etkisini artırmasıyla birlikte gözler İstanbul 5 günlük hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları yükselecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; sıcaklıklar en yüksek 13-15 derece seviyelerinde seyredecek.

En düşük sıcaklığın ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da havanın parçalı bulutlu ve yağışsız olması tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HIZI 50 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 1, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 14, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

MANİSA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 14, Az bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı yer yer çok bulutlu.

HATAY: 11, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 2, Az bulutlu.

KONYA: -2, Az bulutlu.

BOLU: 4, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 2, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -4, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -5, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: -2, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 5, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 7, Az bulutlu.

SİİRT: 3, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 8, Az bulutlu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA