24 Aralık 2021, Cuma
Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisine şiddet gösteren matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel'in ifadesi 'pes' dedirtti. İfadesinde psikolojik problemleri olduğunu iddia edilen dayakçı Yücel, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:39
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7