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Haberler Galeri Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisine şiddet gösteren matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel'in ifadesi 'pes' dedirtti. İfadesinde psikolojik problemleri olduğunu iddia edilen dayakçı Yücel, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" diye konuştu.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:39
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Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

Türkiye'de günlerdir Aksaray Ortaköy'de 5. Sınıfta okuyan S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat şiddete maruz kalmasını konuşuyor.

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Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dayakçı öğretmen görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle deva açıldı.

Yücel hakkında idari soruşturma da sürerken ifadesi de ortaya çıktı.

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Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR, KENDİMİ KAYBETMİŞİM"

Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti.

Bende kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

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Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

"BİR DAHA ÖĞRETMENLİK YAPMASINI İSTEMİYORUZ"

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik.

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Öğretmen Ali Rıza Yücel’in dayak görüntüleri ülke gündemine oturmuştu: ‘Bir iki tokat vurdum zannediyordum’

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK GEÇİRDİK"

Hatta olabilir diye düşünmüştük. Ama görüntüleri izleyince şok geçirdik. Bu yapılanlar bir çocuğa değil büyük bir insana bile yapılmaz. Kendisi bile 1-2 tokat attım zannetmiştim meğer daha çok vurmuşum demiş.