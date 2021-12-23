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Aksaray'da skandal görüntüler! Öğretmen 5. sınıf öğrencisini darbetti

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Giriş: 23.12.2021 01:05
Aksaray skandal bir görüntüye sahne oldu. Bir ilkokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi. Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...
Öğretmen 5. sınıf öğrencisini darbetti
Öğretmen 5. sınıf öğrencisini darbetti
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